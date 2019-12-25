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Вход в Исторический парк 7 марта будет бесплатным
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Вход в Исторический парк 7 марта будет бесплатным

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Связана акция не с праздниками.

В понедельник, 7 марта, петербуржцы смогут свободно посетить Исторический парк. За билет в любую экспозицию платить не придется. Об этом сообщили в пресс-службе пространства. 

Акция связана не с Международным женским днем, а с тем, что 1 марта площадка была закрыт из-за проведения специального мероприятия. В связи с этим "бесплатный вторник" перенесли на 7 марта. 

Ранее на Piter.tv: около Витебского вокзала в этом году появится благоустроенная зона отдыха.

Фото: ВКонтакте / Исторический парк "Россия – Моя История". Тюмень

Теги: бесплатный вход, исторический парк, культура, россия - моя история
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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