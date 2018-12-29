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Вход на станцию "Площадь Восстания" ограничат на неделю
Сегодня, 12:51
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Alena_Zinovieva

Вход на станцию "Площадь Восстания" ограничат на неделю

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С 22 по 27 февраля по рабочим дням будут чинить эскалатор.

Режим работы первого вестибюля станции петербургского метрополитена "Площадь Восстания" (выход на улицу Восстания) изменится на неделю в связи с ремонтом эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Отмечается, что вход на станцию будет ограничен с 22 по 27 февраля по рабочим дням с 17 часов до 19:30. Пассажиров просят учитывать этот факт и заранее выбирать свой маршрут.

Ранее в метро Петербурга рассказали об истории названия станции "Пионерская".

Фото: pixabay.com

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Теги: метро петербурга, ремонт эскалатора
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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