В метро Петербурга рассказали об истории названия станции "Пионерская"

Изначально исполнительный комитет выбирал между "Богатырским проспектом" и "Проспектом Испытателей".

Представители петербургского метрополитена рассказали об истории названия станции "Пионерская". Отмечается, что на этапе строительства исполнительный комитет Ленсовета выбирал между "Богатырским проспектом" и "Проспектом Испытателей". Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Окончательный вариант в итоге отличается от двух первых. Открытие станции решили приурочить к 60-летнему юбилею со дня рождения Всесоюзной пионерской организации. Станция метро "Пионерская" открылась 6 ноября 1982 года, она стала составляющей участка "Петроградская" — "Удельная".

Примечательно, что в Петербурге существует Пионерская улица. Пионерская площадь и станция метро "Пионерская", но все они расположены в разных районах города.

Ранее петербуржцам рассказали, на какой станции метро поселился кот.

Фото: Piter.TV