Петербуржцам рассказали, на какой станции метро поселился кот

Рыжего кота можно разглядеть на станции "Волковская".

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, на какой станции поселился кот. Оказалось, что рыжего хитреца можно разглядеть на "Волковской". Об этом рассказала пресс-служба подземки в Telegram-канале "Метро. Повседневности".

Стоит отметить, что эта станция украшена двумя панно, которые выполнены из мрамора различных оттенков. Одно из них называется "Деревня Волково". По задумке художника Александра Быстрова действие происходит в сонном петербургском пригороде. По сюжету рыжий кот подкрадывается к красноглазой сове у стога сена. Работники метрополитена рассказали, что часто жители и гости города спешат по делам и не успевают разглядеть забавного проказника.

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Фото: пресс-служба петербургского метрополитена