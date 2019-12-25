Вход на станцию метро "Новочеркасская" ограничивали на полчаса

По данным на 9:05 для пассажиров снова открыты все 4 двери.

Во вторник, 12 сентября вход в вестибюль станции метро "Новочеркасская" вынуждены были ограничить в связи с увеличением пассажиропотока. Об этом информирует пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Так, в 8:32 на вход была закрыта одна дверь из четырёх.

Неудобства пассажиров продлились только 30 минут: по данным на 9:05 на вход снова открыты все двери.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге строительство станции метро изменит маршруты трех автобусов.

Фото: Piter.TV