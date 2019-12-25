Вход на станцию метро "Новочеркасская" ограничивали на полчаса

Во вторник, 12 сентября вход в вестибюль станции метро "Новочеркасская" вынуждены были ограничить в связи с увеличением пассажиропотока. Об этом информирует пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".
Так, в 8:32 на вход была закрыта одна дверь из четырёх.
Неудобства пассажиров продлились только 30 минут: по данным на 9:05 на вход снова открыты все двери.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге строительство станции метро изменит маршруты трех автобусов.
Фото: Piter.TV
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