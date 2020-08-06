В Петербурге строительство станции метро изменит маршруты трех автобусов

Работы пройдут с 11 сентября до 26 июня 2026 года.

Работы по строительству станции метро изменят трассы трех автобусов с 11 сентября текущего года до 26 июня 2026-го. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Речь идет о маршрутах №№126, 279 и 294. Первый из них будет следовать от остановки "Метро "Старая Деревня" до Камышовой улицы, далее – по Камышовой, Яхтенной улицам, Богатырскому проспекту, Туристской улице и действующей трассе.

Автобус №279 поедет от конечной остановки "Мебельная улица" до Туристской улицы, далее – по Туристской, Богатырскому проспекту, Яхтенной, Камышовой улицам и до "Метро "Удельная" (в оба направления).

Маршрут №294 от "Старой Деревни" направится до Богатырского проспекта, далее – по Богатырскому, Яхтенной, Камышовой улицам и до конечной остановки "Ручьи".

Ранее на Piter.TV: трассы трех автобусов изменены в результате прорыва трубы на Бухарестской улице.

Фото: Комитет по транспорту