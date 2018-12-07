Трассы трех автобусов изменены в результате прорыва трубы на Бухарестской улице

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" отметили, что вытекание уже локализовано.

В Петербурге на Бухарестской улице у дома 128 на пересечении с Малой Балканской улицей произошел прорыв трубы, из-за чего трассы трех автобусов были изменены. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок" в воскресенье, 10 сентября.

Речь идет об автобусах №№57, 157 и 159. В частности, маршрут №57 в прямом направлении проедет по Малой Балканской улице, Малой Карпатской улице, улице Олеко Дундича, Бухарестской улице и далее по своей трассе. В обратном направлении – по действующей трассе, Бухарестской улице.

Автобус №157 будет направлен по Малой Балканской улице, Загребскому бульвару, улице Олеко Дундича и действующей трассе.

Маршрут №159 в обратном направлении отправится по своей трассе, Малой Балканской улице, Загребскому бульвару, улице Олеко Дундича.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" отметили, что вытекание уже локализовано.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)