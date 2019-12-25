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Вход на "Пионерскую" ограничат из-за капитального ремонта
Сегодня, 19:52
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Вход на "Пионерскую" ограничат из-за капитального ремонта

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С 5 марта по 7 ноября вход в вестибюль со стороны проспекта Испытателей будет закрыт. Вход будет с Богатырского проспекта.

В пятницу, 4 марта, стало известно, что в связи с капремонтов станции метро "Пионерская" режим работы наземного вестибюля изменится. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена. 

С 5 марта по 7 ноября вход в вестибюль со стороны проспекта Испытателей будет закрыт. Вход будет с Богатырского проспекта.

Ранее мы сообщали, что открытие станции "Театральная" в Петербурге перенесли на год. В ведомстве уточнили, что такое решение было принято из-за высокой социальной напряженности. 

Фото: Piter.tv

Теги: капремонт, метро, пионерская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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