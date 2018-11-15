Вход на Московский вокзал в Петербурге оцепили

На Московском вокзале в Петербурге вечером 10 октября произошёл инцидент, из-за которого вход в помещение оказался оцеплен. Об этом сообщает "78.ru".
По данным "78.ru", на ленте во время досмотра вещей в чемодане сотрудники службы безопасности обнаружили опасный предмет, который запрещен к провозу. Согласно полученной информации, он был похож на гранату. Подробности случившегося уточняются.
Ранее петербургские полицейские задержали продавца боеприпасов.
Фото: Piter.tv
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