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Вход на Московский вокзал в Петербурге оцепили
Сегодня, 21:06
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Вход на Московский вокзал в Петербурге оцепили

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Согласно полученной информации, неизвестный предмет на ленте досмотра был похож на гранату.

На Московском вокзале в Петербурге вечером 10 октября произошёл инцидент, из-за которого вход в помещение оказался оцеплен. Об этом сообщает "78.ru".

По данным "78.ru", на ленте во время досмотра вещей в чемодане сотрудники службы безопасности обнаружили опасный предмет, который запрещен к провозу. Согласно полученной информации, он был похож на гранату. Подробности случившегося уточняются.

Ранее петербургские полицейские задержали продавца боеприпасов.

Фото: Piter.tv

Теги: вокзал, граната, москвоский вокзал
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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