Вход на Московский вокзал в Петербурге оцепили

Согласно полученной информации, неизвестный предмет на ленте досмотра был похож на гранату.

На Московском вокзале в Петербурге вечером 10 октября произошёл инцидент, из-за которого вход в помещение оказался оцеплен. Об этом сообщает "78.ru".

По данным "78.ru", на ленте во время досмотра вещей в чемодане сотрудники службы безопасности обнаружили опасный предмет, который запрещен к провозу. Согласно полученной информации, он был похож на гранату. Подробности случившегося уточняются.

Ранее петербургские полицейские задержали продавца боеприпасов.

Фото: Piter.tv