"Черная речка" по будням будет ограничена на вход

В Петербургском метрополитене станция "Черная речка" будет работать по измененному графику.

В Санкт-Петербурге изменится режим работы станции метро "Черная речка". Из-за ремонта эскалаторов неудобство пассажиров продлится полтора месяца.

8 сентября от пресс-службы петербургского метрополитена стало известно, что станция "Черная речка" будет работать по измененному графику, который начнет действовать с понедельника, 11 сентября. Так, в рабочие дни вход на станцию с 18.00 до 19.00 будет ограничен. Завершить ремонтные работы станции синей ветки планируется к 25 октября.

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Фото: Instagram metrospbphoto