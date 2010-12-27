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"Черная речка" по будням будет ограничена на вход
Сегодня, 10:22
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Shdaria
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"Черная речка" по будням будет ограничена на вход

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В Петербургском метрополитене станция "Черная речка" будет работать по измененному графику.

В Санкт-Петербурге изменится режим работы станции метро "Черная речка". Из-за ремонта  эскалаторов неудобство пассажиров продлится полтора месяца. 

8 сентября от пресс-службы петербургского метрополитена стало известно, что станция "Черная речка" будет работать по измененному графику, который начнет действовать с понедельника, 11 сентября. Так, в рабочие дни вход на станцию с 18.00 до 19.00 будет ограничен. Завершить ремонтные работы станции синей ветки планируется к 25 октября. 

Ранее мы сообщали, что художник из Петербурга населил городское метро сказочными существами

Фото: Instagram metrospbphoto

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Теги: метро спб , новости петербург , новости спб , петербург , режим работы черной речки , черная речка
Категории: Новости СПб Лента новостей

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