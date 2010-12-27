Художник из Петербурга населил городское метро сказочными существами

В Сети появились удивительные иллюстрации от художника под псевдонимом TooChi. Иллюстратор населил городскую подземку удивительными существами.

Оказывается, в петербургском метро живут существа, недоступные зрению обычного человека. Их видит только художник под псевдонимом TooChi.

В Сети появилась целая серия графических изображении, выполненных этим автором. Все они посвящены городской подземке. Художник рисует фантастических обитателей петербургского метро. Это антропоморфные сказочные создания с кожей голубого цвета. Все герои выглядят крайне милыми и безобидными. На картинках они занимаются тем же, чем и обычные посетители метро: читают книги, держатся за поручни, слушают музыку.

Иллюстратор разместил свои картинки на портале Pikabu. Пост тут же собрал несколько десятков "лайков" и благодарные комментарии от пользователей. Сам автор объяснил цвет кожи персонажей тем, что они "синие из-за того, что живут под землей и не видят Солнца".

Фото: Pikabu/ TooChi