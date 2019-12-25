Вежливый кибертеррорист заминировал ТРЦ "Галерея"

Осмотр ТРЦ не выявил ничего опасного.

Днем 14 октября в петербургское управление ФСБ России поступило электронное письмо от человека, представившегося Александром Маркеловым. Как стало известно Piter.TV, мужчина заявил о минировании ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте.

В письме кибертеррорист вежливо поздоровался с адресатами и отметил, что минирование назначено на вечер. Кроме того, автор письма пообещал отправить дроны со взрывчатыми веществами и оставил ссылку на свой аккаунт в соцсети "ВКонтакте".

Осмотр ТРЦ и прилегающей к ней территории не выявил ничего опасного, эвакуацию решили не проводить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Васильевском во второй раз заминировали школу №21. Под угрозу попал также ТРЦ на Индустриальном.

Фото: pixabay