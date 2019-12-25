Ветрено, но по-прежнему тепло будет в Петербурге 25 февраля

Город окажется под влиянием очередного циклона.

В пятницу, 25 февраля, Петербург окажется под влиянием очередного активного циклона. Его облачная спираль закроет небо плотными облаками, усилится ветер, пройдет мокрый снег с дождем. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня в городе покажут +2…+4 градусов, в Ленобласти -1…+4. Ветер подует с юга со скоростью 6-11 м/с. Иногда порывы могут достигать 16-21 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 26 февраля, стихия утихнет лишь во второй половине дня. Осадки постепенно прекратятся и немного похолодает.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция вывела с незаконного митинга пенсионерку и отвезла ее домой.

Фото: pixabay.com