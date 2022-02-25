В Петербурге полиция вывела с незаконного митинга пенсионерку и отвезла ее домой

Вечером 24 февраля в ряде Telegram-каналов появилась фейковая информация о том, что на несогласованной акции протеста в центре Петербурга задержали блокадницу. Пенсионерку якобы силой затащили в полицейский автозак.
Очевидцы рассказали, что эта информация не соответствует действительности. Женщину, напротив, вывели из толпы митингующих, чтобы она не пострадала, сопроводили до патрульной машины и отвезли домой.
Напомним, вчера вечером в центре Москвы и Петербурга прошли несогласованные митинги. Люди скандировали против войны на Украине.
Видео: предоставили очевидцы
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