В Петербурге полиция вывела с незаконного митинга пенсионерку и отвезла ее домой

Тем временем, в сети успели появиться фейки о задержании блокадницы.

Вечером 24 февраля в ряде Telegram-каналов появилась фейковая информация о том, что на несогласованной акции протеста в центре Петербурга задержали блокадницу. Пенсионерку якобы силой затащили в полицейский автозак.

Очевидцы рассказали, что эта информация не соответствует действительности. Женщину, напротив, вывели из толпы митингующих, чтобы она не пострадала, сопроводили до патрульной машины и отвезли домой.

Напомним, вчера вечером в центре Москвы и Петербурга прошли несогласованные митинги. Люди скандировали против войны на Украине.

Видео: предоставили очевидцы