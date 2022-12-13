Вьетнамец пытался вывезти из России больше 200 рогов краснокнижного сайгака

Иностранцу грозит уголовное наказание за контрабанду.

Гражданин Вьетнама пытался вывезти с территории России более 200 рогов краснокнижного сайгака. Об этом рассказали представители таможенного ведомства страны. Необычный багаж иностранца привлек внимание сотрудников подмосковного аэропорта "Домодедово". Известно, что 26-летний молодой человек хотел транзитом провезти груз через Объединенные Арабские Эмираты, а затем продать редкие ороговевшие остатки животного. В общей сложности багаж составил порядка 90 килограммов. Таможенники решили проверить содержимое таких крупных сумок. В результате установлено, что в монтажную пену были спрятаны три коробки с рогами млекопитающего. Теперь туристку грозит уголовное дело по статье за контрабанду особо диких ценных животных. Напомним, что сайгак занесен в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

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Фото и видео: Telegram / Mash