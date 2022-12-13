Полковника таможенной службы арестовали за взятки в Петербурге

Накануне в отношении полковника было возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки".

В Петербурге арестовали заместителя начальника таможни – начальника Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России, полковника таможенной службы. Его подозревают в получении взяток. Об этом 5 мая рассказали в управлении ФСБ по Петербургу и области.

По версии Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, мужчина на регулярной основе получал деньги от юридических лиц за общее покровительство и ускорение таможенных процедур.

Накануне в отношении полковника было возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки".

Ранее в Петроградском районе школьница рассказала гинекологам об изнасиловании. Медики отпустили девушку домой после осмотра.

Фото: Piter.tv