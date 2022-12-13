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В Петроградском районе школьница рассказала гинекологам об изнасиловании
Сегодня, 15:27
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В Петроградском районе школьница рассказала гинекологам об изнасиловании

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Медики отпустили девушку домой после осмотра.

В центр охраны репродуктивного здоровья подростков обратилась 16-летняя петербурженка. Жительница Петроградского района рассказала гинекологам, что стала жертвой насильника.

По информации Piter.tv, пострадавшая пришла в поликлинику с опекуном. Школьница и ее законный представители сообщили врачам, что девочку изнасиловали ночью 26 апреля. Место случившегося подросток не назвала. 

Медики отпустили девушку домой после осмотра. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии. 

Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали следователя за получение взятки в полтора миллиона рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, мвд, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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