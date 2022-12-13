В Петроградском районе школьница рассказала гинекологам об изнасиловании

Медики отпустили девушку домой после осмотра.

В центр охраны репродуктивного здоровья подростков обратилась 16-летняя петербурженка. Жительница Петроградского района рассказала гинекологам, что стала жертвой насильника.

По информации Piter.tv, пострадавшая пришла в поликлинику с опекуном. Школьница и ее законный представители сообщили врачам, что девочку изнасиловали ночью 26 апреля. Место случившегося подросток не назвала.

Медики отпустили девушку домой после осмотра. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv