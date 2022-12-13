В Петербурге задержали следователя за получение взятки в полтора миллиона рублей

Подозреваемого поймали с поличным на улице Ильюшина.

В Петербурге задержали майора юстиции. Его заподозрили в получении взятки. Фигурантом уголовного дела стал глава отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления полиции Приморского района. Об этом сообщили "Невские Новости".

Подозреваемого поймали с поличным на улице Ильюшина. В этот момент 32-летнему правоохранителю передавали конверт с 1,5 млн рублей. За вознаграждение майор пообещал "закрыть глаза" на преступление человека, который давал взятку. Он должен был закрыть дело, чтобы оно не дошло до суда.

Злоумышленник хотел убежать от коллег, но ему это не удалось. На него завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

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