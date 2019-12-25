Вьетнам прислал в помощь Петербургу 10 тысяч медицинских масок

Поставки выполнены при содействии комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Хошимин подарил Петербургу 10 тысяч медицинских масок для врачей. Известно, что это город-партнер Петербурга в республике Вьетнам. Гуманитарную помощь отправила и Чеченская республика. Сотрудники Городской больницы №20 получили продуктовые наборы.

Поставки выполнены при содействии комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, который продолжает свою активную работу, несмотря на пандемию.

За последние два месяца он провел 50 конференций по видеосвязи с зарубежными партнерами. На них обсуждали вопросы развития сотрудничества, а также поделились опытом по борьбе с коронавирусом.

Ранее мы сообщили, что в петербургском гипермаркете покупателям предложили самостоятельно сделать себе маску.

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