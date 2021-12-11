В Петербурге ветка упала на спину беременной женщины во время гендер-пати

Будущая мать обратилась к медикам.

На берегу озера Безымянное в Петербурге произошло неприятное происшествие: 26-летней беременной женщине на спину упала тяжёлая ветка во время гендер-пати. Об этом сообщила "Фонтанка".

Известно, что петербурженка проводила гендер-пати в воскресенье, 10 сентября, вместе с мужем и близкими людьми. В тот день молодая семья узнала, что ждёт мальчика. Однако во время праздника на будущую мать упала ветка, которая оставила царапины и гематому.

Пострадавшая обратилась к медикам, где ей была оказана необходимая помощь.

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Фото: Piter.TV