Ветеринарные службы в Ленобласти заняты дезинфекцией избирательных участков

Санобработка уже проведена более, чем на 100 точках.

Ветеринары 47-ого региона проводят мероприятия по обеспечению безопасности голосующих по поправкам в Конституцию. На избирательных пунктах проходят дезинфекции. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Сейчас специалисты закончили обработку более 100 пунктов голосования Гатчинского, Тихвинского, Бокситогорского, Волосовского, Тосненского и Кировского районов.

Всего за время эпидемии сотрудниками Управления ветеринарии было обработано свыше 36 000 соцобъектов. Санобработка проводится с помощью вещества "Кемицид", которо одобрил Роспотребнадзор.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти проходит благоустройство 69 общественных пространств.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области