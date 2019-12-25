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Ветеринарные службы в Ленобласти заняты дезинфекцией избирательных участков
Сегодня, 17:15
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lizapoluda

Ветеринарные службы в Ленобласти заняты дезинфекцией избирательных участков

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Санобработка уже проведена более, чем на 100 точках.

Ветеринары 47-ого региона проводят мероприятия по обеспечению безопасности  голосующих по поправкам в Конституцию. На избирательных пунктах проходят дезинфекции. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Сейчас специалисты закончили обработку более 100 пунктов голосования Гатчинского, Тихвинского, Бокситогорского, Волосовского, Тосненского и Кировского районов.

Всего за время эпидемии сотрудниками Управления ветеринарии было обработано свыше 36 000 соцобъектов. Санобработка проводится с помощью вещества "Кемицид", которо одобрил Роспотребнадзор.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти проходит благоустройство 69 общественных пространств.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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