В Ленобласти ветеринарные отряды вновь вышли на обработку территорий

Средство безвредно для человека, однако касаться его не стоит.

Специалисты управления ветеринарии возобновили широкую профилактическую дезинфекцию социально-значимых объектов для защиты от распространения коронавируса. Работы проходят в Выборгском и других районах Ленобласти. Об этом рассказала пресс-служба правительства области.

Санитарную обработку пройдут остановки общественного транспорта, детски и спортивные площадки, входы в магазины, банки и аптеки.

Объекты дезинфицируют 0,5% раствором препарата кемицида. Он безвреден для человека, но губителен для вирусов. Касаться обработанных поверхностей до высыхания жидкости не стоит.

В работах принимают участие противоэпизоотические отряды, дислоцированные во всех районах.

Ранее стало известно, что в Ленобласти вернут "час для пожилых" из-за распространения коронавируса.

Фото: vbglenobl.ru