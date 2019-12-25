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В Ленобласти ветеринарные отряды вновь вышли на обработку территорий
Сегодня, 17:56
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nadezhda_sib

В Ленобласти ветеринарные отряды вновь вышли на обработку территорий

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Средство безвредно для человека, однако касаться его не стоит.

Специалисты управления ветеринарии возобновили широкую профилактическую дезинфекцию социально-значимых объектов для защиты от распространения коронавируса. Работы проходят в Выборгском и других районах Ленобласти. Об этом рассказала пресс-служба правительства области.

Санитарную обработку пройдут остановки общественного транспорта, детски и спортивные площадки, входы в магазины, банки и аптеки.

Объекты дезинфицируют 0,5% раствором препарата кемицида. Он безвреден для человека, но губителен для вирусов. Касаться обработанных поверхностей до высыхания жидкости не стоит.

В работах принимают участие противоэпизоотические отряды, дислоцированные во всех районах. 

Ранее стало известно, что в Ленобласти вернут "час для пожилых" из-за распространения коронавируса. 

Фото: vbglenobl.ru

Теги: обработка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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