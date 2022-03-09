В метрополитене Петербурга показали, как обрабатывают кабину машиниста

Каждая кнопка проходит дезинфекцию.

В ГУП "Петербургский метрополитен" показали, как дезинфицируют кабину машиниста. Отмечается, что на предприятии заботятся не только о пассажирах, но и сотрудниках.

Во время уборки работники моют лобовое стекло с использованием дезинфицирующих средств, панель управления, место для сидения.

Отметим, что в петербургской подземке уделяют большое внимание борьбе с микробами. Недавно на предприятии рассказали о инновационной антибактериальной пленке, которую повесили на переходе между линиями. Кроме того, на поручнях эскалатора устанавливают специальные устройства для обеззараживания. Агрегаты воздействуют на поверхности поручней с помощью УФ-лучей, убивающих микробы, бактерии, вирусы.

Видео: Метрополитен Петербурга