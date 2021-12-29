На обработку КАД и федеральных трасс Ленобласти за сутки ушло 575 тонн соли

Отмечается, что по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ближайшие дни в Ленобласти ожидается похолодание. Ночью 4 февраля местами столбики термометров опустятся до -20 градусов и ниже.

В минувшие сутки во время очередного снегопада в расчистке и обработке КАД были задействованы 85 единиц спецтехники, 112 сотрудников подрядной организации. На обработку скоростной магистрали за сутки израсходовали 414 тонн соли. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Также на федеральных трассах Ленобласти работали 345 единиц техники, 665 специалистов. Использованы 161 тонна соли и 1012 кубометров песко-соляной смеси.

Отмечается, что по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ближайшие дни в Ленобласти ожидается похолодание. Ночью 4 февраля местами столбики термометров опустятся до -20 градусов и ниже.

В среду, 2 февраля, в Ленобласти местами прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха днем -9..-4 градуса. Уже 3 февраля ночью температура ночью местами опустится до -18 градусов.

Также стало известно, что Петербург обновил снежный максимум зимы.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"