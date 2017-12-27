Ветеринары решили не выселять крокодила из подвала жилого дома в Петергофе

Управление ветеринарии по Санкт-Петербургу не нашло нарушений в условиях содержания нильского крокодила в подвале жилого дома.

Ветеринары официально признали адекватными условия содержания нильского крокодила в подвале дома в Петергофе. Специалисты вынесли заключение, что опасное животное может продолжать жить на территории патриотического клуба "Красная Звезда". Такую информацию со ссылкой на Управление ветеринарии по Санкт-Петербургу передает издание "Мой район".

Ранее СМИ сообщали, что крокодила могут изъять у хозяина и направить на осмотр к ветеринарам. Однако ситуация решилась без какого-либо конфликта. Специалисты по здоровью животных сами приехали в Петергоф. Они осмотрели нильского крокодила и условия его обитания. У 2-метрового самца не обнаружили каких-либо заболеваний. Скорее всего, его хозяевам разрешат держать хищника в подвале и далее.

Впрочем, на судьбу крокодила еще могут повлиять решения других инстанций. Ранее мы писали, что прокуратура изучит новость о гигантском крокодиле в подвале дома в Петергофе.

Фото: Pixabay.com