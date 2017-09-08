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Ветеринар Эрмитажа заявил, что всех угоревших в пожаре котов откачали

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Во время утреннего пожара в подвале Эрмитажа ни один из местных котов не погиб. Однако животные действительно отравились угарным газом.

Информация о гибели 4 эрмитажных котов во время пожара в подвале Зимнего дворца не подтвердилась. ТАСС передает, что все животные живы, однако некоторые из них отравились угарным газом. Со ссылкой на главного ветеринара Эрмитажа агентство сообщает, что в данный момент пушистикам оказывается необходимая медицинская помощь.

 "Животные не погибли, получили дымовую интоксикацию. Их отправляют в ветлечебницу", - расскакзала женщина-врач Анна Кондратьева.

Ранее мы писали, что четыре эрмитажных кота задохнулись во время пожара в Зимнем дворце.

 

 

Видео: Вконтакте / Денис Приемко

Теги: новости спб , пожар в эрмитаже , происшествия петербурга , эрмитажные коты
Категории: Новости СПб

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