Ветеринар Эрмитажа заявил, что всех угоревших в пожаре котов откачали

Во время утреннего пожара в подвале Эрмитажа ни один из местных котов не погиб. Однако животные действительно отравились угарным газом.

Информация о гибели 4 эрмитажных котов во время пожара в подвале Зимнего дворца не подтвердилась. ТАСС передает, что все животные живы, однако некоторые из них отравились угарным газом. Со ссылкой на главного ветеринара Эрмитажа агентство сообщает, что в данный момент пушистикам оказывается необходимая медицинская помощь.

"Животные не погибли, получили дымовую интоксикацию. Их отправляют в ветлечебницу", - расскакзала женщина-врач Анна Кондратьева.

Ранее мы писали, что четыре эрмитажных кота задохнулись во время пожара в Зимнем дворце.

Видео: Вконтакте / Денис Приемко