Четыре эрмитажных кота задохнулись во время пожара в Зимнем дворце

Во время пожара в главном здании Государственного Эрмитажа погибли четыре кота, живущих в подвале музея. Еще одного откачали спасатели.

Пожар в главном здании Эрмитажа все же не обошелся без жертв. В результате инцидента погибли местные коты. Сообщается, что четыре усатых обитателя музея скончались из-за отравления дымом. Еще одного пожарным удалось откачать, передает "Фонтанка".

На месте с пожаром боролись 127 пожарных и 36 автомобилей. В итоге оказалось, что огонь охватил обшивку трубы в подвале. О возгорании в МЧС сообщили 11.57, первые расчёты прибыли на место в 12.04. к 12.50 огонь локализовали.

Причину возгорания установят эксперты. Сейчас есть две версии. Первая – это самовозгорание проводки. Вторая – оказавшийся в помещении непотушенный окурок.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: ВКонтакте / Денис Приемко