В музее напомнили, что после снятия ограничений и возобновления работы музея посетители смогут забрать домой приглянувшееся животное.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Эрмитаже объявили о поиске новых хозяев для музейных котов. Об этом сообщается на официальной страничке музея во "ВКонтакте".

В музее напомнили, что забрать домой котика можно после снятия ограничений из-за пандемии COVID-19.

"Сразу подумайте над тем, какого возраста, пола и окраса котика вы бы хотели забрать домой!", —сказано в сообщении.

Напомним, что во время самоизоляции Эрмитаж не работает в штатном режиме. За котиками присматривают сотрудники службы безопасности музея.

Ранее мы сообщали о том, что в Эрмитаже рассказали о самоизоляции музейных котов.

Фото:ВК/ "Эрмитаж"