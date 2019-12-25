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В Эрмитаже объявили о поиске новых хозяев для музейных котов
Сегодня, 13:00
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IRINA_CHALKINA

В Эрмитаже объявили о поиске новых хозяев для музейных котов

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В музее напомнили, что после снятия ограничений и возобновления работы музея посетители смогут забрать домой приглянувшееся животное. 

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Эрмитаже объявили о поиске новых хозяев для музейных котов. Об этом сообщается на официальной страничке музея во "ВКонтакте".

В музее напомнили, что забрать домой котика можно после снятия ограничений из-за пандемии COVID-19. 

"Сразу подумайте над тем, какого возраста, пола и окраса котика вы бы хотели забрать домой!",

—сказано в сообщении.

Напомним, что во время самоизоляции Эрмитаж не работает в штатном режиме. За котиками присматривают сотрудники службы безопасности музея. 

Ранее мы сообщали о том, что в Эрмитаже рассказали о самоизоляции музейных котов.

Фото:ВК/ "Эрмитаж"

Теги: новости спб, общество, эрмитажные коты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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