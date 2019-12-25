Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Эрмитаже объявили о поиске новых хозяев для музейных котов. Об этом сообщается на официальной страничке музея во "ВКонтакте".
В музее напомнили, что забрать домой котика можно после снятия ограничений из-за пандемии COVID-19.
"Сразу подумайте над тем, какого возраста, пола и окраса котика вы бы хотели забрать домой!",
—сказано в сообщении.
Напомним, что во время самоизоляции Эрмитаж не работает в штатном режиме. За котиками присматривают сотрудники службы безопасности музея.
Ранее мы сообщали о том, что в Эрмитаже рассказали о самоизоляции музейных котов.
Фото:ВК/ "Эрмитаж"
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