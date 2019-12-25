Во вторник, 1 декабря, стало известно, что французский меценат включил эрмитажных котов в свое завещание. Об этом заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский во время пресс-конференции.
Стоит отметить, что конкретная сумма пожертвования не называется.
Недавно во Франции один человек даже завещал небольшую сумму нашим котам. Это очень трогательно
Михаил Пиотровский.
Михаил Пиотровский отметил, что если кто-то из горожан также хочет позаботиться об эрмитажных котах, они могут связаться с Отделом развития Эрмитажа.
Ранее мы сообщали о том, что ни один сотрудник не был уволен из Эрмитажа в пандемию.
Фото:hermitagecats/Instagram
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