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Французский меценат включил эрмитажных котов в свое завещание
Сегодня, 14:43
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IRINA_CHALKINA

Французский меценат включил эрмитажных котов в свое завещание

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Гендиректор музея отметил, что если кто-то из горожан также хочет позаботиться об эрмитажных котах, они могут связаться с Отделом развития музея.

Во вторник, 1 декабря, стало известно, что французский меценат  включил эрмитажных котов в свое завещание. Об этом заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский во время пресс-конференции.

Стоит отметить, что конкретная сумма пожертвования не называется. 

Недавно во Франции один человек даже завещал небольшую сумму нашим котам. Это очень трогательно

Михаил Пиотровский.

Михаил Пиотровский отметил, что если кто-то из горожан также хочет позаботиться об эрмитажных котах, они могут связаться с Отделом развития Эрмитажа.

Ранее мы сообщали о том, что ни один сотрудник не был уволен из Эрмитажа в пандемию.

Фото:hermitagecats/Instagram

Теги: благотворительность, эрмитаж, эрмитажные коты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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