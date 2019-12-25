Гендиректор музея отметил, что если кто-то из горожан также хочет позаботиться об эрмитажных котах, они могут связаться с Отделом развития музея.

Во вторник, 1 декабря, стало известно, что французский меценат включил эрмитажных котов в свое завещание. Об этом заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский во время пресс-конференции.

Стоит отметить, что конкретная сумма пожертвования не называется.

Недавно во Франции один человек даже завещал небольшую сумму нашим котам. Это очень трогательно Михаил Пиотровский.

Михаил Пиотровский отметил, что если кто-то из горожан также хочет позаботиться об эрмитажных котах, они могут связаться с Отделом развития Эрмитажа.

Ранее мы сообщали о том, что ни один сотрудник не был уволен из Эрмитажа в пандемию.

Фото:hermitagecats/Instagram