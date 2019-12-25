Пиотровский: ни один сотрудник не был уволен из Эрмитажа в пандемию

Но заработные платы пришлось сократить.

Несмотря на пандемию коронавируса Эрмитажу удалось полностью сохранить штат сотрудников. Об этом заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Как рассказал руководитель Эрмитажа, за время пандемии ни один сотрудник не был уволен. При этом пришлось сократить заработные платы, но они остались "на уровне города".

Как рассказал Михаил Пиотровский, некоторые сотрудники уже переболели коронавирусом, кто-то еще болеет. Половина специалистов была переведена на удаленную работу. Реставраторы выходят на работу по одному, чтобы минимизировать встречи.

Посетить Эрмитаж 8 декабря можно будет бесплатно.

Фото: Piter.tv