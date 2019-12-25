В Тосно прошёл финал конкурса "Ветеранское подворье"

В Тосно подошёл к концу конкурс "Ветеранское подворье". Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания Ленобласти, мероприятие проводится в городе уже третий раз.
Участники конкурса представили на суд гостей уникальную продукцию собственного изготовления, к которой они подошли творчески. Каждый продумал уникальный дизайн и концепцию.
На празднике побывали Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, а также депутаты Госудумы Светлана Журова и Сергей Яхнюк, и Председатель региональной общественной организации ветеранов Юрий Олейник.
Ранее мы сообщили о том, что в Толмачево благоустроили территорию возле памятника революционеру Николаю Толмачеву.
Фото: Законодательное собрание Ленинградской области
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