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В Тосно прошёл финал конкурса "Ветеранское подворье"
Сегодня, 13:14
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В Тосно прошёл финал конкурса "Ветеранское подворье"

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Конкурсанты представили уникальную продукцию, которую они вырастили и изготовили самостоятельно.

В Тосно подошёл к концу конкурс "Ветеранское подворье". Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания Ленобласти, мероприятие проводится в городе уже третий раз. 

Участники конкурса представили на суд гостей уникальную продукцию собственного изготовления, к которой они подошли творчески. Каждый продумал уникальный дизайн и концепцию.

На празднике побывали  Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, а также депутаты Госудумы Светлана Журова и Сергей Яхнюк, и Председатель региональной общественной организации ветеранов Юрий Олейник. 

Ранее мы сообщили о том, что в Толмачево благоустроили территорию возле памятника революционеру Николаю Толмачеву.

Фото: Законодательное собрание Ленинградской области

Теги: ветеранское подворье, конкурс, ленинградская область, тосно
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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