В Тосно прошёл финал конкурса "Ветеранское подворье"

Конкурсанты представили уникальную продукцию, которую они вырастили и изготовили самостоятельно.

В Тосно подошёл к концу конкурс "Ветеранское подворье". Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания Ленобласти, мероприятие проводится в городе уже третий раз.

Участники конкурса представили на суд гостей уникальную продукцию собственного изготовления, к которой они подошли творчески. Каждый продумал уникальный дизайн и концепцию.

На празднике побывали Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, а также депутаты Госудумы Светлана Журова и Сергей Яхнюк, и Председатель региональной общественной организации ветеранов Юрий Олейник.

Ранее мы сообщили о том, что в Толмачево благоустроили территорию возле памятника революционеру Николаю Толмачеву.

Фото: Законодательное собрание Ленинградской области