В Толмачево благоустроили территорию возле памятника революционеру Николаю Толмачеву

Всего в 2022 году в Ленинградской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" ведется благоустройство 77 общественных пространств.

По нацпроекту "Жилье и городская среда" в Толмачево Лужского района благоустроили общественную территорию возле памятника революционеру Николаю Толмачеву. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Здесь создано пять разноплановых функциональных пространств. Это центральная аллея, историко-культурное – возле памятника Николаю Толмачеву, развлекательно-видовое, фотозона и участок для тихого отдыха. Александр Тимков, председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области

Всего в 2022 году в Ленинградской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" ведется благоустройство 77 общественных пространств. Работы на 38 уже завершены.

Фото: ВКонтакте / Администрация Толмачевского городского поселения