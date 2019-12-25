В Толмачево благоустроили территорию возле памятника революционеру Николаю Толмачеву

По нацпроекту "Жилье и городская среда" в Толмачево Лужского района благоустроили общественную территорию возле памятника революционеру Николаю Толмачеву. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.
Здесь создано пять разноплановых функциональных пространств. Это центральная аллея, историко-культурное – возле памятника Николаю Толмачеву, развлекательно-видовое, фотозона и участок для тихого отдыха.
Александр Тимков, председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области
Всего в 2022 году в Ленинградской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" ведется благоустройство 77 общественных пространств. Работы на 38 уже завершены.
Фото: ВКонтакте / Администрация Толмачевского городского поселения
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