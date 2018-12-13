Власти Петербурга торжественно вручили ветеранам Единую карту петербуржца

Проект объединяет на одном носителе банковскую карту, проездной билет, скидочную и бонусную системы, а в некоторых случаях и удостоверение личности.

В среду, 8 мая, власти Петербурга торжественно вручили ветеранам и блокадникам Единую карту петербуржца. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что Единая карта петербуржца объединяет на одном носителе банковскую карту, проездной билет, скидочную и бонусную системы, а в некоторых случаях и удостоверение личности. Также власти города заявили, что до конца года функционал этой карты дополнит приложение "Мои льготы", которое позволит петербуржцам пользоваться доступными мерами социальной поддержки.

Участники встречи одобрили предложение главы города внести в региональное законодательство поправки, предусматривающие социальную поддержку всех родившихся в годы блокады, независимо от того, сколько времени они прожили в осажденном Ленинграде сказано в сообщении

Напомним, что с 27 апреля действует закон о круглогодичном бесплатном проезде на пригородных электричках для пенсионеров.

Ранее мы писали о том, что нужно знать о "Единой карте петербуржца"

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