Ветераны могут обратиться в гатчинские ОНФ за пособием

МФЦ открывает в городе филиалы "Окон Народного Фронта".

В Гатчине появились филиалы организации "ОНФ. Помощь". Они будут оказывать содействие при получении социальных выплат и пособий, а также обслуживать участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил IVBG.

МФЦ регистрирует заявки сразу после обращения, а окончательный ответ от службы приходит в течение месяца. В перспективе планируется, что "ОНФ. Помощь" будет оказывать около 500 услуг, в том числе — помощь в благоустройстве, устранение несанкционированных свалок и налаживание газоснабжения.

Кроме того, специалисты расскажут заявителям о том, как пользоваться приложением организации и интернет-версией программы "ОНФ. Помощь".

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Фото: Официальный сайт МФЦ.