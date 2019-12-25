Ленобласть и федералы выделят 744 млн рублей на строительство школы в Кудрово

Планируется, что она откроется в 2022 году.

Новая общеобразовательная школа, рассчитанная на 40 учебных классов, появится в Кудрово в марте 2022 года. На постройку потребуется 744 млн рублей. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте Госзакупок.

Проект будет создан в рамках программы "Формирование городской среды". Средства выделят из федерального, областного и местного бюджета.

Общая площадь будущей школы — 21 тыс. квадратных метров: на территории поместится около 1000 учеников. Четырехэтажное здание оборудуют лифтами и пандусами для лиц с ограниченными возможностями, рядом будет располагаться спортивная площадка.

Ранее мы рассказывали о том, что каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 13 апреля.