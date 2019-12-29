В Петербурге Роспотребнадзор будет выезжать на дом к ветеранам ВОВ

Ветераны могут обратиться в ведомство для консультаций.

Петербургский Роспотребнадзор и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" организуют консультации для ветеранов ВОВ по защите прав потребителей на дому. Об этом 3 марта рассказала пресс-служба ведомства.

Для согласования времени, места и предполагаемых вопросов ветераны могут обратиться с 10:00 до 17:00 отдел защиты прав потребителей, общественную приемную Роспотребназора и в отдел Центра.

Решение было принято в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ветераны и инвалиды войны смогут ездить на пригородных электричках бесплатно.

Фото: pixabay.com