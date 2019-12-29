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В Петербурге Роспотребнадзор будет выезжать на дом к ветеранам ВОВ
Сегодня, 19:15
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В Петербурге Роспотребнадзор будет выезжать на дом к ветеранам ВОВ

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Ветераны могут обратиться в ведомство для консультаций.

Петербургский Роспотребнадзор и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  в городе Санкт-Петербург" организуют консультации для ветеранов ВОВ по защите прав потребителей на дому. Об этом 3 марта рассказала пресс-служба ведомства.

Для согласования времени, места и предполагаемых вопросов ветераны могут обратиться с 10:00 до 17:00 отдел защиты прав потребителей, общественную приемную Роспотребназора и в отдел Центра. 

Решение было принято в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Ветераны и инвалиды войны смогут ездить на пригородных электричках бесплатно.

Фото: pixabay.com

Теги: ветераны, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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