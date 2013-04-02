Ветераны Петербурга получат выплаты к 80-летию прорыва блокады

На её обеспечение предусмотрели в бюджете более полутора миллиардов рублей.

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что Смольный выплатит средства ветеранам к 80-летию со дня прорыва Блокады Ленинграда. Ежегодно ее отмечают 18 января. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам Беглова, это единовременная выплата. На её обеспечение предусмотрели в бюджете более полутора миллиардов рублей. Губернаторскую поправку в бюджет, которая предусматривает выделение средств на выплаты, депутаты ЗакСа одобрили на заседании в среду, 9 ноября.

Ранее правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Михаил Мишустин рассказал об адресной помощи нуждающимся семьям.

Фото: Piter.tv