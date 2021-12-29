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Ветеранам из Петербурга провели экскурсию по новогоднему городу
Сегодня, 15:58
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Ветеранам из Петербурга провели экскурсию по новогоднему городу

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Пожилые люди послушали рассказ об истории города и осмотрели новогоднее убранство.

В Петербурге состоялась новогодняя экскурсия для ветеранов Великой отечественной войны: пожилых людей познакомили праздничным убранством города и его историей. Мероприятие прошло по просьбе председателя совета ветеранов МИ "Урицк" Марии Пампушкиной.

Всего в мероприятии приняли участие 25 ветеранов. Они перемещались по городу на двухэтажном автобусе по главным городским транспортных артериям - Невскому проспекту, проспекту Стачек и проспекту Ветеранов, а также по набережным Фонтанки и Крюкова канала, стрелке Васильевского острова.

Окончание экскурсии прошло на Дворцовой площади у новогодней елки. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы сдали на утилизацию около 150 елок во время новогодних праздников.

Фото: Pixabay

 

Теги: ветераны, новый год, санкт-петербург, экскурсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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