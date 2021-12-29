Петербуржцы сдали на утилизацию около 150 елок во время новогодних праздников

В мероприятии можно принять участие с 6 января по 3 февраля.

В Северной столице проходит ежегодня акция "Елки, палки и щепа". За время мероприятия, которое стартовало недавно, 6 января, петербуржцы собрали примерно 150 елей для сдачи в утиль. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на пресс-секретарь акции Марию Шекину.

Акция только стартовала. Вчера открылся пункт в "Меге". Пока работаем с елками от елочных базаров. Собрано около 150 елок на данный момент. Основная активность акции обычно приходится на 15–16 января. Мария Шекина, пресс-секретарь акции "Елки, палки и щепа"

Отмечается, что мероприятие затронет стационарные и временные пункты сбора деревьев. Их полный список размещен на сайте. После переработки деревья используют для подстилки и подкормки в конюшнях, питомниках и приютах. Так, благодаря акции ресурсы поставляются в центр реабилитации диких животных "Велес" и конный клуб "Кентаврик".

Акция завершится 3 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что на "Острове фортов" в Кронштадте прошло представление "Морская зимняя сказка".

Фото: ВКонтакте / elki_palki_bizoni