Ветеранам Гатчинского района ремонтируют жилье

В Гатчинском районе выполняется ремонт домов ветеранов Великой Отечественной войны в рамках областной программы. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
В течение 5 лет в районе удалось отремонтировать 42 дома: на эти нужды из областной казны выделено 12,5 миллионов рублей.
Кроме того, в апреле текущего года ветераны получили 11 свидетельств на работы в жилых помещениях: отметим, что их направленность выбирают сами фронтовики. В общей сложности за 2020 год правительством проиндексировано от 344 до 437 тысяч рублей.
Ранее мы рассказали о том, что семьи с инвалидами в Петербурге получат соцвыплату на покупку жилья.
Фото: Instagram /gatchina_gov
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