Ветеранам Гатчинского района ремонтируют жилье

С 2015 года было отремонтировано 42 дома.

В Гатчинском районе выполняется ремонт домов ветеранов Великой Отечественной войны в рамках областной программы. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

В течение 5 лет в районе удалось отремонтировать 42 дома: на эти нужды из областной казны выделено 12,5 миллионов рублей.

Кроме того, в апреле текущего года ветераны получили 11 свидетельств на работы в жилых помещениях: отметим, что их направленность выбирают сами фронтовики. В общей сложности за 2020 год правительством проиндексировано от 344 до 437 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали о том, что семьи с инвалидами в Петербурге получат соцвыплату на покупку жилья.

Фото: Instagram /gatchina_gov