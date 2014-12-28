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Ветеранам Гатчинского района отремонтируют дома
Сегодня, 16:39
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kraratau27

Ветеранам Гатчинского района отремонтируют дома

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Власти Гатчины продолжают традицию выдачи ветеранам денежных свидетельств на оплату ремонта.

Представители администрации Гатчинского района вручили ветеранам свидетельства на единовременную денежную выплату для проведения любых ремонтных работ в своих домах. Эта программа поддержки ветеранов реализуется с 2015 года по решению губернатора области Александра Дрозденко, и в 2021 году выплаты получат 13 ветеранов Великой отечественной войны. 

На данный момент всего отремонтировано 53 жилых дома. Сумма выплат составила 16 с половиной рублей. Предполагается, что в 2021 году по выданным свидетельствам оплатят ремонтные работы более чем на 4,8 миллиона рублей. 

Согласно постановлению губернатора А. Беглова, единовременные денежные выплаты участникам ВОВ составят 10 тысяч рублей. 

Фото: администрация Гатчинского района в соцсети ВКонтакте

Теги: гатчина, поддержка ветеранов, ремонт ветеранам, свидетельство на выплату
Категории: Новости Ленинградской области,

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