Ветеранам Гатчинского района отремонтируют дома

Представители администрации Гатчинского района вручили ветеранам свидетельства на единовременную денежную выплату для проведения любых ремонтных работ в своих домах. Эта программа поддержки ветеранов реализуется с 2015 года по решению губернатора области Александра Дрозденко, и в 2021 году выплаты получат 13 ветеранов Великой отечественной войны.
На данный момент всего отремонтировано 53 жилых дома. Сумма выплат составила 16 с половиной рублей. Предполагается, что в 2021 году по выданным свидетельствам оплатят ремонтные работы более чем на 4,8 миллиона рублей.
Согласно постановлению губернатора А. Беглова, единовременные денежные выплаты участникам ВОВ составят 10 тысяч рублей.
Фото: администрация Гатчинского района в соцсети ВКонтакте
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