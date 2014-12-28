Ветеранам Гатчинского района отремонтируют дома

Власти Гатчины продолжают традицию выдачи ветеранам денежных свидетельств на оплату ремонта.

Представители администрации Гатчинского района вручили ветеранам свидетельства на единовременную денежную выплату для проведения любых ремонтных работ в своих домах. Эта программа поддержки ветеранов реализуется с 2015 года по решению губернатора области Александра Дрозденко, и в 2021 году выплаты получат 13 ветеранов Великой отечественной войны.

На данный момент всего отремонтировано 53 жилых дома. Сумма выплат составила 16 с половиной рублей. Предполагается, что в 2021 году по выданным свидетельствам оплатят ремонтные работы более чем на 4,8 миллиона рублей.

Согласно постановлению губернатора А. Беглова, единовременные денежные выплаты участникам ВОВ составят 10 тысяч рублей.

Фото: администрация Гатчинского района в соцсети ВКонтакте