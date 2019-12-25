Петербургские ветераны получат выплату ко Дню Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому ветераны получат единовременную денежную выплату в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Инвалиды и участники ВОВ получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Ветераны, в том числе лица, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, рожденные в Ленинграде в период блокады, получат 7000 рублей.
Вдовы/вдовцы военных, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ и войны с Японией, получат по 3000 рублей. Дети войны получат 3000 рублей.
Более 312 тысяч петербуржцев получат выплаты в мае.
Афиша мероприятий ко Дню Победы в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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