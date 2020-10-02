Ветеран Великой Отечественной войны победил в шоу "Голос 60+"

Михаил Серебряков выиграл шоу в 97 лет.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков стал победителем четвертого сезона шоу "Голос 60+". Известно, что 97-летний мужчина смог набрать 79,5% поддержки в ходе зрительского голосования. В финальном этапе музыкального проекта Первого канала артист выступил с композицией. Об этом в пятницу сообщил Первый канал "Моя любимая" композитора Матвея Блантера на стихи Евгения Долматовского. После этого он также спел "Душечку". Данная песня известна в исполнении Сергея Лемешева.

Во время интервью победитель шоу рассказал, что намерен и дальше петь. Серебрякову вручили награду в размере 1 млн рублей сертификат на запись сольной песни.

Семак рассказал, что часто повышает голос на игроков в раздевалке.

Фото и видео: YouTube / Голос / The Voice Russia