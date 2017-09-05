Семак рассказал, что часто повышает голос на игроков в раздевалке

Наставник "Зенита" назвал работу тренера одной из самых стрессовых.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в рамках выступления на марафоне "Новые знания" рассказал об атмосфере внутри раздевалки команды.

45-летний специалист признался, что часто повышает голос на игроков в раздевалке. Он также отметил, что работа главного тренера иногда бывает очень тяжелой.

Я голос повышаю достаточно часто в раздевалке. Главное, чтобы тебя понимали. Надо уметь чувствовать игроков изнутри, готовы они или нет. Работа тренера не прекращается ни на минуту. После каждой игры не можешь заснуть, анализируешь. Мысли крутятся в голове и ни на минуту не прекращают вертеться. Работа тренера - одна из самых стрессовых. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали трехкратными чемпионами России, завоевали Кубок России и два Суперкубка России.

Ранее Нурмагомедов заявил, что знал о переходе Роналду в "МЮ" еще месяц назад.

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