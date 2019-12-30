Ветеран РВСН рассказал, как работает "ядерная кнопка"

Кроме того, он объяснил, возможен ли случайный пуск ракет.

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Юрий Чмутин рассказал, как работает "ядерная кнопка" и объяснил, почему невозможен случайный пуск ракет. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Чмутин напомнил, что в следующем году истечет срок действия ДРСМД между Россией и США. После этого ядерное оружие окажется за пределами правового пространства, что значительно повысит риск его применения.

Военный добавил, что все страны-члены "ядерного клуба" крайне хорошо защищены. Это исключает риск несанкционированных действий с атомным оружием.

Чмутин заявил, что ни хакерская атака, ни стихийные бедствия не могут стать причиной случайного пуска ракет. Он заверил, что никто из посторонних не сможет подобрать ключ-шифр, так как в РВСН действует многоуровневая защита.

Также Чмутин исключил возможность пуска ракеты одним военнослужащим. Он отметил, что решение нанести ядерный удар может принять только президент России. Он отдает приказ главкому РВСН, а тот в свою очередь отдает распоряжение подчиненным по автоматизированной системе. И если не пройден один этап, то на другой перескочить невозможно.

Военный подчеркнул, что ядерная война не может начаться "по ошибке". Фактор случайности здесь полностью отсутствует. Ветеран РВСН выразил надежду, что политики, имеющие доступ к "кнопке", никогда не забудут о своей личной огромной ответственности.

Ранее Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России.

Видео: YouTube / OP Info, Rumoaohepta7