Ветеран Артеменко отказался участвовать в судебном процессе из-за оскорблений Навального

Ветеран отказывается в дальнейшем участвовать в заседании и просит дать высказываниям политика правовую оценку.

Ветеран Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе из-за оскорблений Алексея Навального. О ходатайстве пишет агентство ТАСС.

Артеменко в ходатайстве указывает, что после оскорбительных высказываний Навального на предыдущем заседании ему стало плохо. судья

Ветеран отказывается в дальнейшем участвовать в заседании и просит дать высказываниям политика правовую оценку.

Навальный поставил под сомнение подлинность заявления ветерана. С аналогичным заявлением выступила его адвокат Ольга Михайлова.

Ранее Навального доставили в суд, где продолжится рассмотрение его дела о клевете.