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Ветеран Артеменко отказался участвовать в судебном процессе из-за оскорблений Навального
Сегодня, 11:58
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matveyvn

Ветеран Артеменко отказался участвовать в судебном процессе из-за оскорблений Навального

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Ветеран отказывается в дальнейшем участвовать в заседании и просит дать высказываниям политика правовую оценку.

Ветеран Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе из-за оскорблений Алексея Навального. О ходатайстве пишет агентство ТАСС.

Артеменко в ходатайстве указывает, что после оскорбительных высказываний Навального на предыдущем заседании ему стало плохо.

судья

Ветеран отказывается в дальнейшем участвовать в заседании и просит дать высказываниям политика правовую оценку.

Навальный поставил под сомнение подлинность заявления ветерана. С аналогичным заявлением выступила его адвокат Ольга Михайлова.

Ранее Навального доставили в суд, где продолжится рассмотрение его дела о клевете.

Теги: ветеран, навальный, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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