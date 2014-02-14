Ветеран Артеменко отказался участвовать в судебном процессе из-за оскорблений Навального

Ветеран Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе из-за оскорблений Алексея Навального. О ходатайстве пишет агентство ТАСС.
Артеменко в ходатайстве указывает, что после оскорбительных высказываний Навального на предыдущем заседании ему стало плохо.
судья
Ветеран отказывается в дальнейшем участвовать в заседании и просит дать высказываниям политика правовую оценку.
Навальный поставил под сомнение подлинность заявления ветерана. С аналогичным заявлением выступила его адвокат Ольга Михайлова.
Ранее Навального доставили в суд, где продолжится рассмотрение его дела о клевете.
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