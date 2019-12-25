Ветер сдул светофор на перекрёстке Ленинского и Народного Ополчения

Стихия сбивает с ног не только пешеходов.

Ветер сдул светофор на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения. О происшествии рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На перекрестке Ленинского и Ополчения ветром сдуло светофор – написали в группе

Стихия сбивает с ног и пешеходов, на фото видно, как местные жители с трудом пытаются ходить на улице.

Днем 23-го февраля на Благовещенском мосту, который соединяет Адмиралтейский район и Васильевский остров, произошло массовое ДТП.

Фото: vk.com/spb_today