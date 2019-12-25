Ветер повалил светофор на перекрестке Есенина и Сиреневого

Движение на ближайшем участке дороги продолжается без значительных затруднений.

Ранее синоптики предупреждали, что в воскресенье, 17 мая, петербуржцев ожидает сильный порывистый ветер. Ранним утром на улицах города очевидцы заметили первый поваленный стихией светофор. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Неисправное устройство обнаружили на перекрестке улицы Есенина и Сиреневого бульвара в Выборгском районе. Отмечается, что движение на ближайшем участке дороги продолжается без значительных затруднений.

Ранее мы писали, что в воскресенье в Петербурге пройдут дожди.

Фото: vk.com/spb_today