В воскресенье в Петербурге пройдут дожди

В течение дня атмосферное давление будет понижаться.

Синоптики сделали прогноз погоды на предстоящее воскресенье в Петербурге. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 мая в Северной столице ожидается дождливая погода. Ветер примет юго-западное, западное направления и будет дуть со скоростью в 7-12 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит всего 3-5 градусов выше нуля, а днем в городе станет теплее до +9...+11 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Фото: Piter.tv