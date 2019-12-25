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В воскресенье в Петербурге пройдут дожди
Сегодня, 16:55
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fvbykov

В воскресенье в Петербурге пройдут дожди

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В течение дня атмосферное давление будет понижаться.

Синоптики сделали прогноз погоды на предстоящее воскресенье в Петербурге. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 мая в Северной столице ожидается дождливая погода. Ветер примет юго-западное, западное направления и будет дуть со скоростью в 7-12 метров в секунду. 

Ночная температура воздуха составит всего 3-5 градусов выше нуля, а днем в городе станет теплее до +9...+11 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. 

Фото: Piter.tv

Теги: дожди, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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