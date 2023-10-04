Ветер повалил семь деревьев у "Пролетарской" в Петербурге

На юго-востоке Петербурга 30 июля слабый ветер повалил семь деревьев. Об этом пишет 78.ru.
Природную аномалию горожане наблюдали на небольшом участке у станции метрополитена "Пролетарская". Сломанные стволы деревьев лежат вдоль набережной Невы. Упали в основном молодые липы и березы.
Также отмечается, что большое дерево заблокировало вход на причал. Оказалось, оно обломалось еще во время урагана, который прошел в Северной столице еще в начале июля.
В настоящее время городские службы расчищают территорию и восстанавливают доступ к причалу.
Ранее мы рассказывали о том, что в заказнике "Кургальский" пресечена незаконная рубка деревьев.
Фото: 78.ru
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