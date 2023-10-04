Ветер повалил семь деревьев у "Пролетарской" в Петербурге

Упали в основном молодые липы и березы.

На юго-востоке Петербурга 30 июля слабый ветер повалил семь деревьев. Об этом пишет 78.ru.

Природную аномалию горожане наблюдали на небольшом участке у станции метрополитена "Пролетарская". Сломанные стволы деревьев лежат вдоль набережной Невы. Упали в основном молодые липы и березы.

Также отмечается, что большое дерево заблокировало вход на причал. Оказалось, оно обломалось еще во время урагана, который прошел в Северной столице еще в начале июля.

В настоящее время городские службы расчищают территорию и восстанавливают доступ к причалу.

Ранее мы рассказывали о том, что в заказнике "Кургальский" пресечена незаконная рубка деревьев.

Фото: 78.ru